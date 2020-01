Tesi copiata, ministra dell’Istruzione Azzolina nella bufera. Salvini: “Vada a casa” (Di domenica 12 gennaio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina accusata di aver copiato la sua Tesi da manuali specialistici. Matteo Salvini, “Vergogna, vada a casa”. Scoppia un nuovo caso al governo, ancora una volta legato al Ministero dell’Istruzione, che sembra non vivere un periodo semplice con il Conte II. Questa volta nella bufera ci è finita la neo ministra Lucia Azzolina, accusata di aver copiato la Tesi. Un’accusa non banale e che di certo non mette sotto una buona luce la nuova titolare del Ministero. La Tesi (copiata?) della ministra Azzolina Il caso nasce dall’analisi del linguista e critico letterario Arcangeli, che ha evidenziato come la Tesi in questione della ministra Azzolina sia composta anche da diverse parti copiate e non presentate come citazioni di fonti. Si tratterebbe di interi paragrafi di manuali. La Tesi titola Un caso di ritardo ... Leggi la notizia su newsmondo

repubblica : La ministra dell’Istruzione e la tesi copiata dai manuali - LegaSalvini : ENNESIMA GRANA NEL M5S: 'IL MINISTRO HA COPIATO LA TESI DI LAUREA' LA GRILLINA LUCIA AZZOLINA È STATA ACCUSATA DI A… - repubblica : Azzolina, la tesi copiata della ministra dell'Istruzione. La Lega: 'Si dimetta, gli italiani e il mondo della scuol… -