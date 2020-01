Terremoto in tempo reale, trema la terra in Emilia-Romagna, scossa nel reggiano (Di domenica 12 gennaio 2020) Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata nella giornata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2.4, è stata localizzata a Luzzara in provincia di Reggio Emilia. L’evento sismico è avvenuto alle 7.43 di oggi. La scossa tellurica è stata localizzata a una profondità di 26 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’epicentro della scossa sono stati i seguenti: Dosolo, Suzzara, Guastalla, Pomponesco, Gualtieri, Motteggiana, Commessaggio, Gazzuolo e Boretto. L’evento sismico non ha provocato danni né a cose né a persone. Subito dopo la prima scossa, sempre nella stessa area, non sono state segnalate altre. Anche se però gli esperti non escludono che nell’arco della giornata si possano ripetere nella zona eventi sismici di una certa rilevanza. L’Emilia Romagna è una delle regioni in Italia e nel ... Leggi la notizia su baritalianews

