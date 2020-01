Tennis, WTA Hobart 2020: Camila Giorgi fallisce l’accesso al tabellone principale, l’azzurra ko contro Kateryna Kozlova (Di domenica 12 gennaio 2020) Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra (n.99 del mondo) è stata eliminata nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA di Hobart (Australia) dall’ucraina Kateryna Kozlova (n.89 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. La marchigiana non ha mai trovato la quadra al cospetto della giocatrice dell’Est, abile a sfruttare le incertezze di Camila e a concludere il confronto in proprio favore. Nel primo set l’avvio è decisamente negativo per la nostra portacolori: 3-0 e doppio break di ritardo. Domina la scena Kozlova, dettando i tempi dello scambio, al cospetto di una Giorgi fin troppo fallosa. E così, sullo score di 6-2, la prima frazione sorride all’ucraina. Nel secondo set la musica non cambia e, dopo un iniziale “scambio di cortesie”, Camila cede di schianto al servizio, concedendo due break ... Leggi la notizia su oasport

