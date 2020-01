Tedua, nuovo album in arrivo? Le anticipazioni (Di domenica 12 gennaio 2020) Tedua, nuovo album in arrivo? Le anticipazioni Tedua, rapper genovese classe 1994, dopo essere stato l’opening act del concerto di Capodanno a Genova, ha scelto ancora il capoluogo ligure per esibirsi in un freestyle. Infatti nella sua performance, postata sul suo acccount Instagram, tra le location scelte c’è anche Terrazza Colombo. Durante la notte dell’ultimo dell’anno, a quanto pare, è rimasto colpito dalla visione del paesaggio tra i bagliori dallo spettacolo pirotecnico creato per l’occasione. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO I complimenti dei colleghi Proprio questi fuochi d’artificio fanno da sfondo al video, che vede Tedua impegnato prima nei preparativi del concerto, poi nell’esibizione dal vivo, per passare infine alla visione di Genova allo spuntare del primo giorno dell’anno. Il suo freestyle non ha mancato ... Leggi la notizia su termometropolitico

medardonigaia : Tedua io sto aspettando solo il nuovo albumm?????? - PerilPonente : RT @primocanale: Tedua lancia il nuovo album da Terrazza Colombo con un freestyle inedito - Tecnobarbaro : RT @primocanale: Tedua lancia il nuovo album da Terrazza Colombo con un freestyle inedito -