Tania Cagnotto | grave lutto | morta la nonna | le parole della tuffatrice

Lutto per Tania Cagnotto - il dolore della tuffatrice : “Sarai per sempre con me” : Tania Cagnotto e Francesca Dallapé sono state definite la coppia d’oro del sincro italiano, vincitrici dal trampolino di 8 medaglie d’oro europee, due argenti ai Mondiali e della medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Tania e Francesca, splendide madri delle piccole Maya e Ludovica, sono tornate ad allenarsi da circa un anno per tuffarsi a Tokyo. Arrivano le prime gare verso la Coppa del Mondo: dal 7 al 9 febbraio a Bolzano la Coppa ...

Morta la nonna di Tania Cagnotto : “Sei stata speciale - finalmente raggiungerai nonno” : Tania Cagnotto ricorda la nonna Omi, scomparsa poco dopo il suo 98° compleanno. La campionessa di tuffi ha annunciato la notizia sulle sue pagine social, postando una serie di foto che ritrae proprio la nonna assieme alla nipotina Maya, alla madre e in una sono assieme sedute sul divano. "Ciao meine Liebe Omi".Continua a leggere

Lutto per Tania Cagnotto : è morta la nonna materna della tuffatrice : Lutto per la tuffatrice olimpica Tania Cagnotto. Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio è morta a 98 anni la nonna materna dell’atleta bolzanina, dopo che nel 2014 era invece scomparsa l’altra nonna; la madre del padre Giorgio Cagnotto. L’atleta ha voluto ricordarla con un toccante post Instagram in cui, pur sotto un velo di tristezza, esprime serenità per essere riuscita a farle conoscere la figlia Maya, nata nel gennaio ...

Tuffi - Tania Cagnotto : “Sono cambiate tante cose - ma è sempre bello tornare in squadra” : Si è concluso oggi il raduno della Nazionale italiana di Tuffi che si è ritrovata a Las Palmas (Spagna) per prepararsi al meglio nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un gruppo di cui hanno fatto parte anche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, figure iconiche del movimento del Bel Paese del trampolino, tornate da circa un anno alle gare, cercando di qualificarsi ai Giochi in Giappone nella loro specialità: i 3 metri syncro. Le ...

Tuffi - il 2020 dell’Italia : Tania Cagnotto per riaccendere il sogno di una medaglia olimpica : Il sogno della sesta Olimpiade e di conquistare una medaglia olimpica. Con il 2020 comincia la sfida di Tania Cagnotto, che ha deciso di ritornare sul suo amato trampolino in compagnia dell’amica e collega da una vita Francesca Dallapè. Il sincro delle mamma azzurre, con la bolzanina che si è fatta convincere dalla compagna di Tuffi per provare a rivivere le stesse emozioni provate a Rio. L’Olimpiade brasiliana era stata da favola ...

Tuffi : la Nazionale italiana si ritrova a Las Palmas. Ci sono anche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè : La Nazionale italiana di Tuffi si ritrova per prepararsi al meglio nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dal 28 dicembre al 4 gennaio, il gruppo azzurro lavorerà a Las Palmas (Spagna) e vi saranno anche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, figure iconiche del movimento del Bel Paese del trampolino, tornate da circa un anno alle gare, cercando di qualificarsi ai Giochi in Giappone. Le nostre portacolori si sono disimpegnate ...