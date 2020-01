Stasera tv 12 gennaio | Italia 1 | L’ Uomo D’Acciaio | Trama e Trailer (Di domenica 12 gennaio 2020) Domenica 12 gennaio alle 21:20 su Italia 1 va in onda “L’ Uomo D’Acciaio”: un film del 2013 di Zack Snyder con Henry Cavill Su Italia 1 alle 21:20 di Domenica 12 gennaio va in onda “L’Uomo D’Acciaio”: il film più introspettivo e filosofico, ma non per questo meno ricco di azione, pathos ed effetti … L'articolo Stasera tv 12 gennaio Italia 1 L’ Uomo D’Acciaio Trama e Trailer proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Noiconsalvini : TV > Rete 4 | Lucia Borgonzoni, Candidata presidente Emilia-Romagna - Senatrice Lega - Salvini Premier > SABATO 11… - matteosalvinimi : Queste le piazze che le tivù non vi faranno mai vedere! Stasera a Lesignano de’ Bagni, sulle colline fuori Parma, c… - ummiririnenti : RT @alexa5313: Stasera è cosi ? In questo marasma, vorrei ricordare due personaggi dello spettacolo, che in questo giorno ci hanno lasciati… -