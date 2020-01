Sport invernali, Brignone vince la combinata di Altenmarkt. Lollobrigida bronzo agli Europei di pattinaggio (Di domenica 12 gennaio 2020) Federica Brignone vince la combinata di Altenmarkt. In Austria l’aostana precede Wendy Holdener e la connazionale Marta Bassino. ALTENMARK (AUSTRIA) – Federica Brignone vince la combinata di Altemarkt, in Austria. Sul traguardo l’azzurra è riuscita a tenere alle sue spalle la campionessa svizzera Wendy Holdener e la connazionale Marta Bassino. Da segnalare anche il quinto posto di Elena Curtoni che ha messo definitivamente alle spalle un brutto infortunio. Federica Brignone vince la combinata di Altenmarkt Le condizioni ottimale delle azzurre erano state confermate dal secondo posto in discesa di Nicole Delago alla vigilia di questa combinata. Federica Brignone, al termine del Super G, era riuscita a chiudere davanti a Marta Bassino. Per le due italiane l’incognita era rappresentata dallo slalom ma i risultati sono stati ... Leggi la notizia su newsmondo

poliziadistato : Il Centro addestramento alpino di Moena al centro della puntata di #Lineabianca Qui si addestrano i poliziotti imp… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Brignone show nella combinata di #Altenmarkt, trionfa davanti alla Holdener. La Bassino è terza - sportface2016 : #Fisalpine | #Brignone vince nella combinata alpina ad #Altenmarkt, è terza #Bassino -