Sport in tv oggi (domenica 12 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) oggi, domenica 12 gennaio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: oltre al corposo programma degli Sport invernali spicca naturalmente la finale dell’ATP Cup di tennis, ma saranno protagonisti anche il preolimpico femminile di volley, i massimi campionati di calcio e basket, maschili e femminili, e l’Italia della pallamano e della pallanuoto femminile. Sport IN TV domenica 12 gennaio: orari E PROGRAMMA completo 02.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: HS137 femminile – EuroSport 1, EuroSport Player 04:55 Dakar: settima tappa Riyadh-Wadi Al-Dawasir – Highlights alle ore 18.15 su Canale 20 ed alle ore 23.00 su EuroSport 1 05.00 Tennis, WTA Auckland – SuperTennisTV 07.00 Golf, European Tour: South African Open – GOLF TV 08:30 Tennis, ATP Cup: finale Serbia-Spagna – SuperTennisTV 09.00 Scherma, Coppa del Mondo: fioretto femminile a ... Leggi la notizia su oasport

poliziadistato : Il Centro addestramento alpino di Moena al centro della puntata di #Lineabianca Qui si addestrano i poliziotti imp… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - JCBsAs : RT @poliziadistato: Il Centro addestramento alpino di Moena al centro della puntata di #Lineabianca Qui si addestrano i poliziotti impegna… -