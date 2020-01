Speed skating, Serena Pergher è nona sui 500 metri alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Scattate, con qualche ora di ritardo rispetto al programma annunciato, le gare dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera: nei 500 metri femminili nono posto per Serena Pergher, la migliore delle azzurrine, mentre è 21ma Katia Filippi. L’oro va alla neerlandese Isabel Grevelt, prima in 40″57, che aveva fatto registrare il miglior parziale anche dopo 100 metri, mentre l’argento lo conquista la cinese Wang Jingyi, seconda in 41″07, che era quarta al primo intermedio, infine il bronzo va alla nipponica Yukino Yoshida, terza in 41″16, con il medesimo piazzamento al primo rilevamento. In casa Italia va registrato il buon nono posto di Serena Pergher, che chiude in 42″03, a 1″46 dall’oro (era ottava dopo 100 metri, poi una leggera flessione), mentre si classifica 21ma Katia Filippi in 43″85, a ... Leggi la notizia su oasport

