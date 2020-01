Speed skating, Nicky Rosanelli 12° nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Completate le gare odierne dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso a Losanna, in Svizzera: nei 500 metri maschili l’unico azzurrino in gara, Nicky Rosanelli, si classifica 12°. Cade uno dei favoriti, il neerlandese Sebas Diniz, il titolo va al nipponico Yudai Yamamoto. L’oro va al nipponico Yudai Yamamoto, primo in 36″42, che aveva fatto registrare il miglior parziale anche dopo 100 metri, mentre l’argento lo conquista lo spagnolo Nil Llop Aquierdo, seconda in 36″60, che era quarto al primo intermedio, infine il bronzo va al cinese Xue Zhiwen, terzo in 36″67, quinto al primo rilevamento. In casa Italia va registrato il dodicesimo posto dell’unico azzurrino in gara, Nicky Rosanelli, che chiude in 38″22, a 1″80 dall’oro (era decimo dopo 100 metri, poi una leggera ... Leggi la notizia su oasport

