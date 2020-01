Sondaggi, la OpenMedia della settimana: il 2020 inizia male per Lega e Italia Viva, bene Pd e FdI (Di domenica 12 gennaio 2020) La prima media settimanale del 2020 segna l’ennesimo (piccolo) contraccolpo per la Lega, che perde ancora mezzo punto rispetto agli ultimi Sondaggi del 2019. Questa settimana è al 31% netto, ma i fasti della scorsa primavera/estate sembrano presenti solo nelle indicazioni di Noto Sondaggi con un ottimo 32%. Il primo partito d’Italia è invece sotto o vicino al 30% per Ixè ed Emg (29,5% e 30,4% rispettivamente). Il vero dato rilevante al di là dei numeri è che la Lega, nonostante la presenza straripante del leader Matteo Salvini, registra un trend negativo ormai da circa sette settimane. Chi, invece, può cantare vittoria nel centrodestra è, esattamente come accaduto negli ultimi due mesi del vecchio anno, Fratelli d’Italia, stabilmente al 10,5% e mai al di sotto del 10% nei cinque Sondaggi divulgati in questo inizio di gennaio. Peraltro proprio in questa settimana Giorgia ... Leggi la notizia su open.online

