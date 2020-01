Soleimani nel mirino degli Usa da 18 mesi (Di domenica 12 gennaio 2020) Non è stata una mossa dell’ultimo minuto: il generale iraniano delle Forze Quds dei Pasdaran, Qasem Soleimani, era nel mirino degli Stati Uniti da 18 mesi. E, in particolare da maggio con l’escalation nel Golfo, l’intelligence americana lo aveva inserito nella lista dei possibili obiettivi da colpire come ritorsione. E’ quanto risulta da un lungo reportage del New York Times sui “sette giorni più pericolosi” dell’amministrazione di Donald Trump.Il 31 dicembre scorso, mentre migliaia di manifestanti iracheni prendevano d’assedio l’ambasciata americana a Baghdad, portando alle stelle l’irritazione del capo della Casa Bianca, ha cominciato a circolare una “nota top-secret” firmata da Robert C. O’Brien, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, che elencava i potenziali ... Leggi la notizia su huffingtonpost

masechi : ??C'è una crepa nel regime iraniano. Cade il muro di bugie sull'aereo, protesta in piazza contro Khamenei: 'Soleiman… - matteorenzi : Il blitz di Trump contro #Soleimani mi sembra un’iniziativa in pieno stile suo. Storicamente singoli blitz della Ca… - fattoquotidiano : I funerali - A Baghdad gli sciiti piangono il generale ucciso nel raid, nella Green Zone arriva la ritorsione [Legg… -