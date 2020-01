Smog Roma | si valuta lo stop alle auto diesel per martedì

Smog a Roma - lunedì 13 gennaio stop ai veicoli più inquinanti : Aria inquinata a Roma, da cinque giorni con valori di PM10 al di sopra del dei limiti di legge. lunedì 13 gennaio è previsto un nuovo stop ai veicoli inquinanti che potrebbe protrarsi con ulteriori restrizioni a martedì 14. Tutte le info sugli orari dell'ordinanza e sulle categorie che restano ferme.Continua a leggere

Smog Roma : PM10 oltre il limite in 9 centraline su 11 : I livelli di concentrazione delle polveri sottili a bsono superiori alla norma per il 5° giorno consecutivo in quasi tutte le centraline disponibili. I dati di Arpa Lazio riferiti alla giornata di ieri mostrano uno sforamento in 9 centraline su 11 disponibili (due fuori servizio) del valore massimo tollerato di PM10 nell’aria (50 microgrammi per metro cubo). oltre i limiti i valori relativi a Arenula (58), Preneste (66), Corso ...

Smog Roma : Pm10 oltre i limiti in 9 centraline su 12 : A Roma perdura la concentrazione di Pm10 superiore ai limiti fissati per legge. I dati raccolti ieri dall’Arpa Lazio parlano di sforamento in 9 centraline su 12 disponibili (una era fuori servizio) del valore massimo tollerato di Pm10 nell’aria, fissato alla quota di 50 microgrammi per metro cubo per evitare possibili rischi per la salute. oltre i limiti i valori segnati ad Arenula (52), Preneste (69), Corso Francia (55), Magna ...

Smog : a Roma - Milano e Napoli i cittadini monitorano l’aria : Milano, Roma e Napoli unite nella lotta al biossido di azoto grazie a una campagna ‘dal basso’ per monitorare l’aria. Il progetto ‘NO2, NO Grazie!’, giunto alla terza edizione, è promosso da cittadini per l’aria, associazione da sempre attiva nella difesa del diritto di respirare aria pulita, e chiuderà le iscrizioni il 20 gennaio. La campagna di scienza partecipata, alla quale si sono già iscritti ...

Smog Roma : aumentano i livelli di PM10 - numerose centraline oltre i limiti : Allarme Smog anche a Roma: i livelli di PM10 sono aumentati in tutta la città, con 10 centraline su 13 che ieri hanno rilevato lo sforamento dei limiti. Arpa Lazio ha registrato – a fronte di una soglia massima di 50 microgrammi per metro cubo – un valore di 58 microgrammi nella centralina di Francia, 59 in quella di Cipro, 60 ad Arenula, 68 a Preneste, Magna Grecia e Fermi, 72 a Bufalotta, 74 a Cinecittà, 78 a Malagrotta e 89 ...

Allarme Smog a Roma - 9 gennaio stop ai veicoli inquinanti : gli orari nella fascia verde : Blocco del traffico per i veicoli più inquinanti giovedì 9 gennaio a Roma, dove il Campidoglio ha imposto il provvedimento per far fronte all'allerta smog. La disposizione a seguito dei rilevamenti di Arpa Lazio, che ha riscontrato dati superiori ai limiti di tollerabilità in tre centraline. Domenica 19 gennaio la prima domenica ecologica del 2020.

Blocco traffico Roma 19 gennaio - stop ai veicoli inquinanti per allerta Smog : stop ai veicoli inquinanti nella fascia verde di Roma domenica 19 gennaio. Il Blocco del traffico in occasione della prima domenica ecologica del 2020. La restrizione riguarda tutti i veicoli a motore fino a diesel euro 6. Via libera alle auto gpl e metano, moto, car sharing. Potenziato il trasporto pubblico in città.

Smog Roma : Pm10 oltre i limiti in tre centraline : Torna l’allarme Smog anche a Roma, dopo diversi giorni di sforamenti al Nord. Ieri nella Capitale, secondo il rilevamento di Arpa Lazio, tre centraline hanno dato risultati oltre i limiti di tolleranza per il particolato Pm10, fissati a 50 microgrammi per metro cubo: si tratta di Cinecitta’ (58 microgrammi), Malagrotta (55) e soprattutto Tiburtina (ben 65 microgrammi). Di poco sotto al limite le centraline di Magna Grecia, ...

Smog Roma : oggi e domani stop ai veicoli più inquinanti : Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria a Roma hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con le due Ordinanze, la n. 5/2020 e la n. 8/2020, ha disposto la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le giornate del 5, 6 e 7 gennaio ...

Allarme Smog a Roma : nuovo stop ai veicoli più inquinanti il 6 e il 7 gennaio : Basse temperature, assenza di precipitazioni e l'area di Roma è sempre più inquinata. Registrata ancora una concentrazione di Pm10 superiore al massimo consentito dalla legge, così la sindaca Virginia Raggi ha firmato una nuova ordinanza con limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti per le giornate del 6 e del 7 gennaio.

Smog Roma : il 5 - 6 e 7 gennaio stop ai veicoli più inquinanti : Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria a Roma, nella giornata di ieri, hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con le due Ordinanze, la n. 5/2020 e la n. 8/2020, ha disposto la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le ...

Allarme Smog a Roma : il 4 e 5 gennaio stop ai veicoli più inquinanti : La sindaca Virginia Raggi ha emanato un'ordinanza per lo stop a Roma ai veicoli più inquinanti sabato 4 e domenica 5 gennaio. Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell'aria hanno rilevato il superamento dei livelli consentiti per legge in molte zone della città. Ecco chi sta fermo e dove.

Smog Roma : domani stop ai veicoli più inquinanti : Smog a Roma: il 3 gennaio 2020 stop alla circolazione per ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e ad autoveicoli a benzina Euro 2. Lo ha comunicato il Campidoglio spiegando che “nella giornata del 3 gennaio 2020, dalle 7.30 alle 20.30, oltre ai divieti previsti dalla Dcs (Deliberazione del Commissario straordinario numero 4 del 2015 scatterà il divieto della circolazione veicolare privata nella Ztl Fascia Verde del Piano ...