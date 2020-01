Slittino naturale | Evelin Lanthaler show anche nell’inseguimento Ancora incetta di podi

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Alonso sesto alla Dakar - Spagna e Serbia in finale alla ATP. Slittino naturale alle Olimpiadi? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 TENNIS – La Spagna ha battuto il Belgio per 2-1 alla ATP Cup e si è qualificata alla semifinale. Rafael Nadal si è riscattato in doppio dopo aver perso il singolare contro Goffin. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA. 14.20 OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI – Oggi si sono assegnati quattro titoli, dominio della Svizzera. CLICCA QUI PER TUTTI I PODI DI GIORNATA. 14.00 COMBINATA ...

Slittino naturale alle Olimpiadi 2026? La Fisi presenta la candidatura al Cio! : Lo Slittino potrebbe entrare a fare parte delle Olimpiadi Invernali! La Federazione Italiana degli Sport Invernali ha infatti depositato la candidatura al CIO come ha rivelato il Presidente Flavio Roda all’Ansa a margine delle gare in Val Passiria valide proprio per la Coppa del Mondo di questo sport. Si tratta di una disciplina in cui la nostra Nazione domina in lungo e in largo, il sogno è dunque quello di vederla effettivamente in una ...

Slittino naturale - Patrick Pigneter secondo nel singolo a Winterleiten - out l’Italia nella prova a squadre : Si chiude con un pizzico di amaro in bocca la tappa di esordio della Coppa del Mondo 2020 di Slittino su pista naturale di Winterleiten (Austria). Dopo gli ottimi risultati ottenuti ieri, oggi gli azzurri non sono stati in grado di centrare il gradino più alto del podio nelle due gare in programma. L’ha solamente sfiorato un ottimo Patrick Pigneter nel singolo (dopo il secondo posto nel doppio di ieri), mentre lo stesso bolzanino non ha ...