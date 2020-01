Slittino, Andrea Voetter STRABILIANTE! Podio incredibile, è terza ad Altenberg! (Di domenica 12 gennaio 2020) Italia strepitosa ad Altenberg per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Dopo i grandi risultati del sabato, con la top-5 di Rieder/Kainzwaldner nel doppio e la seconda piazza di Dominik Fischnaller tra gli uomini, anche al femminile arriva un eccezionale Podio: Andrea Voetter centra il miglior risultato della carriera chiudendo terza. Una performance attesa quella della 24enne nativa di Bressanone: in nettissima crescita dalla passata stagione, ha trovato più volte la top-10, avvicinandosi sempre più alle migliori e oggi, su un catino favorevole alle sue caratteristiche, ha centrato il colpaccio. Come da pronostico la sfida per la vittoria è stata tra le due atlete che si stanno giocando anche la sfera di cristallo. Julia Taubitz non ha lasciato nulla alla rivale Tatyana Ivanova, andando a dominare sul catino di casa: la 23enne teutonica ha centrato il quinto successo ... Leggi la notizia su oasport

