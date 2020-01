Settimana Ventura, il presidente dell'Udinese non sente lo studio e fa abbassare la pubblicità allo stadio (Video) (Di domenica 12 gennaio 2020) Potere della televisione, ma anche e soprattutto potere dei presidenti. Giampaolo Pozzo riesce a far abbassare la pubblicità allo stadio durante il collegamento con Settimana Ventura.Domenica mattina Simona Ventura si collega con Udine poco prima del match con il Sassuolo. Ad intervistare il patron dei friulani c’è Francesca Sanipoli, che però fatica non poco a conversare con il vicino di posto a causa degli annunci diffusi ad alto volume dagli altoparlanti della Dacia Arena.Settimana Ventura, il presidente dell'Udinese non sente lo studio e fa abbassare la pubblicità allo stadio (Video) pubblicato su TVBlog.it 12 gennaio 2020 12:42. Leggi la notizia su blogo

venturi09336799 : Calcio, fede, tv, Sanremo, settimana della moda, Oroscopo: se non è questo Rotocalco. E tutto questo in un'ora.… - marconeri19871 : @NicholasDeidda @Cosmicpolitan_ mezzogiorno in famiglia 12% settimana ventura 4% - marconeri19871 : @NicholasDeidda settimana ventura 4% mezzogiorno in famiglia 12% ed ho detto tutto -