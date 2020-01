Segre declina l’invito al convegno della Lega contro l’antisemitismo: “Ho già altri impegni”. E dice: “Bisogna essere anche antirazzisti” (Di domenica 12 gennaio 2020) Nelle intenzioni della Lega, Liliana Segre sarebbe dovuta essere ospite d’onore al convegno organizzato dalla Lega sulle “nuove forme dell’antisemitismo”. Ma non ci sarà. Troppi impegni nel mese di gennaio, già fissati da tempo. E ci tiene a sottolineare che, oltre a essere contro l’antisemitismo, bisogna essere anche contro il razzismo in generale. Matteo Salvini risponde a stretto giro al rifiuto dell’invito: “La capisco, la ringrazio”. La senatrice a vita aveva appreso dai giornali di essere stata invitata al convegno della Lega e solo sabato mattina aveva ricevuto l’invito ufficiale, tramite un messaggio personale di Matteo Salvini. Con un certo stupore per la notizia filtrata prima del contatto con l’ex vicepremier, si è presa qualche ora di tempo per rispondere. Nel pomeriggio di sabato ha fatto sapere al leader del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

