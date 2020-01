Scuola senza pace, Lega: copiò la tesi, via Azzolina. La ministra: Salvini non ha mai studiato (Di domenica 12 gennaio 2020) Non c'è pace per il ministero dell'Istruzione. Nemmeno dopo che lo spacchettamento, deciso con decreto ad hoc dal Consiglio dei ministri e firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha sdoppiato il Miur in due ministeri, Istruzione, appunto, e Università e ricerca. Non c'è pace al ministero dove l'ex ministro Lorenzo Fioramonti si è dimesso a fine anno creando non poche fibrillazioni nel governo e nella maggioranza. Oggi tutta la Lega, da Matteo Salvini in giù, chiede le dimissioni della neo ministra Lucia Azzolina, esponente del Movimento Cinquestelle e già sottosegretaria con Fioramonti. ministra ufficialmente da appena due giorni, avendo giurato venerdì scorso nelle mani del presidente della Repubblica.Il coro dei leghisti che chiedono che si faccia già da parte prende spunto da un articolo comparso oggi su Repubblica e intitolato "La ministra dell'Istruzione e la ... Leggi la notizia su ilfogliettone

