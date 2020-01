Scontri in Francia: governo sospende la riforma dell’età pensionabile (Di domenica 12 gennaio 2020) Caos in Francia: al 38esimo giorno di scioperi il paese oltralpe è costernato da Scontri nella città di Parigi. I manifestanti protestano per la nuova riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Per tentare di risolvere la situazione, dunque, il governo ha deciso di ritirare il punto più controverso del progetto: la creazione di un’età di equilibrio a 64 anni. La rinuncia dell’esecutivo, però, non è servita a placare gli Scontri che proseguiranno in gran parte della Francia anche nella giornata di domenica 12 gennaio. Tutte le linee della metropolitana e della Rer che va in banlieue, però, verranno parzialmente riaperte. Scontri in Francia per le pensioni Nella 38esima giornata di scioperi e Scontri per la riforma delle pensioni in Francia si è aperto in caos. Secondo i quotidiani locali, infatti, nella giornata di sabato 11 gennaio i manifestanti ... Leggi la notizia su notizie

