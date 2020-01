Scomparsa Luigi Favoloso, parla Nina Moric: “Mi ha picchiata” (Di domenica 12 gennaio 2020) Luigi Favoloso è scomparso da 15 giorni, stando alle ultime indiscrezioni, molti puntano il dito su Nina Moric che, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, per prima cosa specifica che sono definitivamente ex, si sono lasciati da un mese e mezzo e non solo, per la Moric, Favoloso non è scomparso è tutto un teatrino organizzato dalla famiglia. Nina Moric è stata minacciata “Non so da dove cominciare. (…) Sono sotto una pressione molto forte, sono stata anche minacciata” esordisce la Moric che passo passo ripercorre quanto vissuto negli ultimi giorni. La Moric ha raccontato che l’ultima volta che ha visto Luigi Favoloso è stato il 19 dicembre scorso, quando hanno litigato dopo oche lui l’ha accusata di averlo tradito. La Moric specifica come, da due anni a questa parte, la loro storia aveva preso una spirale discendente verso la fine. Le accuse di tradimento fatte da ... Leggi la notizia su thesocialpost

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - domenicalive : Buon anno da noi di #domenicalive e bentornati! Oggi documento CHOC sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, in stu… - teresacapitanio : RT @gossipblogit: Nina Moric: 'Luigi Mario Favoloso ha aggredito me e mio figlio. La scomparsa? Una finzione vergognosa' (video) https://t.… -