Scomparsa di Luigi Mario Favoloso, Nina Moric a Domenica Live: ‘È premeditata, ha aggredito me e mio figlio’ (Di domenica 12 gennaio 2020) «Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria.» Queste le parole di Nina Moric, ospite a “Domenica Live” il 12 gennaio e anticipate da un comunicato stampa. La showgirl per la prima volta parla della Scomparsa dell’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso sparito nel nulla dal 29 dicembre scorso dopo una violenta lite con lei. Da allora non si hanno più sue notizie se non quelle riferite dall’amico fotografo che ne aveva reso pubblica la Scomparsa e dalla madre che ha rivelato di aver ricevuto una mail. Ma l’ex fidanzata Nina Moric è di tutt’altro avviso e a Barbara D’Urso spiega: «La sua Scomparsa è premeditata, è una vergogna e un insulto alle vere persone scomparse. Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo. Ieri ho ricevuto minacce da Luigi attraverso un profilo anonimo, sono certa si tratti di lui ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

