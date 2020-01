Sci, spettacolo azzurro al femminile in Austria: Brignone prima, terza Bassino (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Italia primeggia nello sci alpino femminile. Federica Birignone agguanta il primo posto nella combinata di Coppa del mondo di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria. A completare l’ottimo risultato della squadra azzurra il terzo posto di Marta Bassino ed il quinto di Elena Curtoni. Brignone ha dominato il supergigante del mattino e ha mantenuto nel successivo slalom speciale un vantaggio di 15 centesimi di secondo sulla svizzera Wendy Holdener. Federica Brignone festeggia la vittoriaEPA/CHRISTIAN BRUNA Quella di Brignone, 29 anni di La Salle in Valle d’Aosta, figlia di Ninna Quario, è la vittoria numero 12 in carriera in Coppa del mondo, la quarta in combinata dopo quelle ottenute a Crans-Montana in Svizzera il 24 febbraio 2017, il 4 marzo 2018 e il 24 febbraio 2019. Buon risultato anche per Marta Bassino: dopo il secondo posto in superG ha mantenuto il podio ... Leggi la notizia su open.online

