Sci alpino, Slalom Adelboden 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 12 gennaio 2020) Si va a concludere l’attesissimo fine settimana sulle nevi elvetiche di Adelboden. Dopo lo splendido spettacolo del gigante di ieri, oggi gli atleti saranno impegnati nello Slalom, che andrà a mettere alla prova i protagonisti del Circo Bianco, con il temibile muro della Chuenisbärgli che non ammetterà il minimo errore con le sue pendenze proibitive. Il terzo Slalom di questo inizio di 2020 sarà ricco di pretendenti al successo finale, con Clement Noel che se la vedrà con Daniel Yule, Ramon Zenhaeusern e Henrik Kristoffersen, mentre gli azzurri ci proveranno con Alex Vinatzer, Stefano Gross e Manfred Moelgg. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : NICOL DELAGO GRANDIOSA AD ALTENMARKT! SECONDO POSTO IN DISCESA E NUOVO PODIO! ?????????? - Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - GenovaOn : Sci alpino, Dominik Paris trionfa a Bormio per la quinta volta: è primo in Coppa del Mondo -