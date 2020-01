Sci alpino, Pagelle 12 gennaio: Brignone immensa, Bassino eccellente, Yule profeta in patria, slalomisti italiani in affanno (Di domenica 12 gennaio 2020) Si è conclusa una domenica davvero intensa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Ad Altenmarkt abbiamo assistito alla vittoria di Federica Brignone nella combinata, con Marta Bassino che ha chiuso al terzo posto. Ad Adelboden, invece, lo slalom ha eletto Daniel Yule ad eroe di casa, in una prova nella quale è successo letteralmente di tutto. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle di questa domenica di gare. LE Pagelle DI OGGI, DOMENICA 12 gennaio LE Pagelle DELLA COMBINATA DI ALTENMARKT Federica Brignone 10: immensa! La Regina della combinata. Fa il bis dopo la vittoria di Crans Montana di un anno fa, ma questa volta si supera. Disputa un SuperG ai limiti della perfezione, quindi in slalom ha il merito di difendersi da una specialista come Wendy Holdener. Seconda vittoria stagione, quarto podio. Migliore annata di sempre? Wendy Holdener 8: la svizzera le ... Leggi la notizia su oasport

