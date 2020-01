Sci alpino, la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo. Federica Brignone a -4 da Deborah Compagnoni (Di domenica 12 gennaio 2020) Con la vittoria odierna nella combinata alpina di Altenmarkt (Austria), Federica Brignone raccoglie la 12ma vittoria in carriera nel massimo circuito, la quarta nella specialità, e si porta a soli tre successi da Isolde Kostner, seconda nella classifica delle italiane più vincenti della storia, mentre al comando c’è Deborah Compagnoni, a quota 16. Per l’Italia è il successo numero 88. (Fonte: FISI) italiane PIU’ vincenti IN Coppa DEL Mondo DI SCI alpino 16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL) 15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG) 12. Federica Brignone (6 GS, 2 SG, 4 AC) 8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS) 7. Sofia Goggia (4 DH, 3 SG) 6. Denise Karbon (6 GS) 4. Maria Rosa Quario (4 SL) 3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS) 3. Sabina Panzanini (3 GS) 2. Daniela Zini (2 SL) 2. Elena Fanchini (2 DH) 2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG) 1. Bibiana Perez (K) 1. Paola Magoni (SL) 1. Lara Magoni ... Leggi la notizia su oasport

