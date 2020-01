SCHOUTEN: «Siamo molto dispiaciuti, dovevamo segnare» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Jersey SCHOUTEN ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dal Bologna contro il Toro. Le parole dell’olandese Jersey SCHOUTEN ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dal Bologna contro il Toro grazie al gol di Berenguer. Le parole del centrocampista. «Siamo molto dispiaciuti perché abbiamo giocato molto meglio e abbiamo avuto molte più occasioni, se non avessero segnato avremmo visto un’altra partita. L’errore più grosso è stato che oggi abbiamo creato molto ma non abbiamo segnato. È stata una partita difficile, il Torino è una squadra fisica e hanno voluto giocare una partita più fisica che tecnica e questo li ha favoriti. Il campo? Non era perfetto, sicuramente abbiamo giocato in campi migliori ma non posSiamo usarlo come scusa» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

