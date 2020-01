Scherma, Grand Prix Montreal 2020: trionfa Olga Kharlan , Martina Criscio unica azzurra agli ottavi (Di domenica 12 gennaio 2020) L’ucraina Olga Kharlan ha conquistato la vittoria nel Grand Prix di sciabola femminile a Montreal. La numero uno del ranking mondiale ha sconfitto in finale la russa Olga Nikitina con un perentorio 15-7. Sul podio al terzo posto ci salgono anche la francese Charlotte Lembach e la cinese Shao Yaqi, che ha perso solamente all’ultima stoccata (15-14) contro la vincitrice di giornata. Un Grand Prix opaco per i colori azzurri. Infatti la migliore è stata Martina Crisico, unica sciabolatrice italiana a raggiungere almeno gli ottavi di finale. Fatale per la pugliese è stato l’assalto con l’americana Anne-Elizabeth Stone, che si è imposta con il punteggio di 15-9. In precedenza Criscio aveva battuto all’esordio la statunitense Elizabeth Tartakovsky (15-12) e poi ai sedicesimi la greca Theodora Gkountoura (15-11). Eliminazione ai sedicesimi per Rossella Gregorio, ... Leggi la notizia su oasport

