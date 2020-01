Savignanese-Sporting Pietrelcina sospesa: il racconto del presidente Maioli (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa storia si ripete. Il campo lo stesso, l’epilogo anche. Stadio “Silvio Renzulli” di Ariano Irpino. Si gioca Savignanese-Sporting Pietrelcina. Come la gara contro il Castelpoto del 27 ottobre 2019, anche quella di ieri, non si è conclusa. Triplice fischio finale anticipato del direttore di gara Jonathan Grimaldi di Nola e tutti a casa. Gara intensa, posta in palio alta. La Savignanese deve cambiare rotta dopo gli ultimi risultati negativi, lo Sporting Pietrelcina dopo la rivoluzione dicembrina prova a continuare la marcia di avvicinamento ai play-off. Vantaggio ospite con De Mizio, gara certamente intensa ma nel complesso corretta. A cinque minuti dalla fine, Lepore commette fallo su Vincenzo Manco. I due si scalciano, l’arbitro li spedisce sotto la doccia. Secondo il racconto del presidente sannita, Mario Maioli, davanti gli ... Leggi la notizia su anteprima24

Savignanese Sporting Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Savignanese Sporting