Sanremo 2020: tra gli ospiti anche un famoso attore italiano (Di domenica 12 gennaio 2020) Sanremo 2020: il Festival si arricchisce di un altro ospite di peso. Christian De Sica, ospite della trasmissione Viva Sanremo di Radio2, ha rivelato a Pino Strabioli che parteciperà ad una delle serate: Sarò presente per la serata finale accompagnato da Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. Insieme canteremo la canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop… quindi parteciperò come cantante. Nel film De Sica interpreta il frontman di un gruppo pop immaginario degli anni Ottanta, i Popcorn, che viene ingaggiato per una reunion da un magnate di San Pietroburgo. Nonostante i membri del gruppo si odino e non si vedano da trent’anni, ingolositi dal cachet, accettano di suonare insieme per l’ultima volta. Una volta in Russia i Popcorn scoprono che la richiesta è un’altra… L’attore ... Leggi la notizia su trendit

