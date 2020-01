Sanremo 2020, Meghan Markle ospite al Festival? (Di domenica 12 gennaio 2020) Sanremo 2020, Meghan Markle ospite al Festival? Un’indiscrezione davvero clamorosa: Meghan Markle potrebbe prendere parte al prossimo Festival di Sanremo. Una vera e propria bomba, se dovesse essere confermata, specie dopo che lei e Harry hanno deciso di chiudere con la Famiglia Reale per crearsi una propria indipendenza, economica e non solo, in Canada. A riportare la notizia è il sito Trash Italiano, secondo cui “potrebbero esserci in corso delle trattative per portare Meghan Markle al Festival di Sanremo 2020“. Come si dice in questi casi, il condizionale è d’obbligo. Di sicuro sarebbe un gran colpo per Amadeus, conduttore e direttore artistico di questa 70esima edizione, che si è già assicurato ospiti del calibro di Fiorello, Roberto Benigni, Al Bano e Tiziano Ferro, presente in tutte e cinque le serate. Un’ipotesi fino a qualche settimana fa difficile ... Leggi la notizia su tpi

