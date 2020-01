Sanremo 2020, Mara Venier conduttrice per una serata? (Di domenica 12 gennaio 2020) E siamo ancora qua, eh già! Ancora qua a parlare di Sanremo 2020, ormai sempre più vicino alla messa in onda. Dal 4 all'8 febbraio 2020, infatti, il Festival della Canzone Italiana tornerà sulle frequenze di Rai 1 per intrattenere milioni di italiani, pronti a decretare quale brano fare entrare nella storia della concorso. Al timone della settantesima edizione della kermesse, Amadeus, che proprio in questi giorni sta rivelando informazioni e dettagli sull'evento.Dopo l'annuncio dei cantanti e dei brani in gara durante lo speciale dei Soliti Ignoti del 6 gennaio, il conduttore è apparso oggi, durante la puntata di Domenica In, con un videomessaggio diretto alla collega Mara Venier. Ecco il contenuto del filmato, che sembra lasciare poco spazio all'immaginazione: Mara, Mara! Tu lo sai cosa voglio io da te, Mara! E adesso a casa diranno "Ma che cosa sarà mai?". Mara lo sa, e se vuole lo ... Leggi la notizia su blogo

rockolpoprock : Zucchero, Mika e Ultimo confermati per esibirsi sul grande palco fuori dall'Ariston a Sanremo?… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -