Sanremo 2020, la damnatio memoriae di Mahmood e l'intramontabile retorica tv dell'era meglio prima (Di domenica 12 gennaio 2020) Chi fermerà la musica? si domandavano i Pooh agli inizi degli anni '80, col timore nel cuore che qualcuno potesse tagliare improvvisamente i fili degli amplificatori. Un pericolo scampato, oggi che la musica rappresenta il pretesto migliore per ottenere uno spettacolo di successo, non solo in radio o negli stadi. E quale evento sa esprimere la potenza immaginifica e comunicativa delle sette note, se non il televisivo Festival di Sanremo?Fra crisi e rinascite, scandali e rivelazioni, il palco dell'Ariston regala ogni anno una moltitudine di discussioni e polemiche televisive, molto spesso incentrate proprio sulle canzoni in gara, croce e delizia degli opinionisti e dei giornalisti di settore. Anche la settantesima edizione del concorso, che sarà condotta da Amadeus dal 4 all'8 febbraio prossimo, non rimarrà avulsa dalle tradizionali critiche, già accesissime a settimane dalla messa in ... Leggi la notizia su blogo

