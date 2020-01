Sanremo 2020: Christian De Sica al Festival per promuovere il film di Fausto Brizzi (Di domenica 12 gennaio 2020) Christian De Sica Il parterre di ospiti, muSicali e non, che presenzieranno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020, sta pian piano prendendo forma. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo a calcare il palco dell’Ariston ci sarà Christian De Sica. L’attore prenderà parte alla kermesse nel corso dell’ultima puntata, dove si cimenterà in una performance corale per promuovere il nuovo film di Fausto Brizzi. Ad annunciarlo è il diretto interessato ai microfoni di Viva Sanremo su Radio2. “Quest’anno sarò presente per la serata finale insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi e insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop’” – afferma l’attore romano, che ironizzando ... Leggi la notizia su davidemaggio

