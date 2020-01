Sampdoria Brescia 2-1 LIVE: gol annullato a Balotelli (Di domenica 12 gennaio 2020) Allo Stadio Luigi Ferraris, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Sampdoria e Brescia si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Brescia 2-1 MOVIOLA 8′ Colpo di testa Quagliarella – Azione corale di Vieira, Murru che termina con la girata di testa del capitano della Sampdoria. Il colpo è debole e Joronen para senza problemi 10′ Tiro Jankto – Il centrocampista tenta la girata in area di potenza. Il pallone finisce altissimo sopra la traversa 12′ Gol Chancellor – Azione di Romulo da calcio d’angolo, sponda di Torregrossa per Chancellor che di testa non sbaglia 16′ Tiro Jankto – Ancora un ... Leggi la notizia su calcionews24

BresciaOfficial : Al minuto 14 segna Chancellor per il @bresciaofficial Parziale: Sampdoria 0 - Brescia 1 #SampBrescia #SerieATIM… - brescia_comari : RT @BresciaOfficial: Al minuto 14 segna Chancellor per il @bresciaofficial Parziale: Sampdoria 0 - Brescia 1 #SampBrescia #SerieATIM #Fo… - jonathanakd7 : RT @BresciaOfficial: Al minuto 14 segna Chancellor per il @bresciaofficial Parziale: Sampdoria 0 - Brescia 1 #SampBrescia #SerieATIM #Fo… -