Salvini raggiunge 4 milioni di like su Facebook: è il politico più “social” d’Europa (Di domenica 12 gennaio 2020) Salvini raggiunge 4 milioni di like Il leader della Lega Matteo Salvini raggiunge 4 milioni di like su Facebook, risultando così il primo politico d’Europa a ottenere questo traguardo sui social, e confermandosi il più seguito su Facebook. Lo fa sapere una nota diffusa dal suo staff, che ricorda come, anche su Instagram, il capo del Carroccio può vantare un simile primato, con 1,9 milioni di follower. A questi si affiancano l’oltre un milione di seguaci su Twitter e i 160mila di Tik Tok. Il social cinese per gli adolescenti non è la piattaforma ideale per i post e i messaggi del leader della Lega, che pur essendosi adattato allo stile goliardico di Tik Tok, fatica a ottenere follower, interazioni e apprezzamento. I più giovani e esperti del nuovo social si sono lamentati del fatto che Tik Tok sia una piattaforma da cui i politici dovrebbero stare alla larga, perché concepita ... Leggi la notizia su tpi

