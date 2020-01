Salvini condannato per istigazione all’odio razziale: spunta un decreto penale del 2009 (Di domenica 12 gennaio 2020) Nessuno – o quasi – lo sapeva, ma Matteo Salvini nel 2009 è stato condannato per istigazione all’odio razziale. Durante un raduno della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo, l’allora deputato del Carroccio aveva intonato cori contro i napoletani e, in seguito a due denunce, il Tribunale di Bergamo gli aveva applicato un decreto penale di condanna per violazione della Legge Mancino. A darne notizia, oltre dieci anni dopo, è un giornale online di Torino, CronacaQui, che ha scovato la condanna tra gli atti del procedimento contro Salvini per vilipendio alla magistratura, in corso nel capoluogo torinese. Il pm torinese Emilio Gatti ha chiesto l’acquisizione del decreto penale perché ritiene possa contribuire a delineare la personalità dell’imputato. I cori per cui Salvini è stato condannato sono immortalati in un video nel quale, ... Leggi la notizia su tpi

giornalettismo : #Salvini è stato condannato per quei cori contro i napoletani 'cantati' a #Pontida 2009. La #Lega, nel frattempo,… - Ribelllion : RT @alfredotec6: Quando Salvini cantava: 'Senti che puzza, arrivano i napoletani' Pure condannato per razzismo...nel 2009... Cari amici de… - CloudyKant : RT @Pacio1961: -