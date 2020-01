Salute: dopo le vacanze lo smog affatica il corpo con il rientro alla quotidianità (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo un’indagine del Centro studi di Confcooperative, per 4 italiani su 4 lo smog affatica il corpo con il rientro alla quotidianità dopo un lungo periodo di vacanza, complice l’inizio di anno segnato dal freddo, ma con il bel tempo, senza vento e senza pioggia. Gli italiani corrono dunque ai ripari: estratti di frutta e verdura, pesce azzurro, minestroni e centrifughe. Per il 75% lo smog si combatte a tavola con una dieta ricca di antiossidanti, vitamine, sali minerali e liquidi. Per i più fortunati (25%), fughe fuori città in cerca di aria pura, le località montane e gli agriturismo le località più gettonate. E chi non può permettersi di partire (40% degli italiani), cerca di combattere in casa la propria lotta personale all’inquinamento. Balconi e appartamenti si tingono di verde con piante anti-smog come il ficus, l’edera e l’aloe. Per i più ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

