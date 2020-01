Rugby, Selezione Italia U20-Francia U20 Developpement 18-10. Azzurrini vittoriosi alla vigilia del Sei Nazioni (Di domenica 12 gennaio 2020) Vero è che si trattava di un test non ufficiale, ma si chiude con una vittoria il periodo di preparazione al Sei Nazioni di categoria per la Nazionale Under 20 di Rugby, che oggi a Napoli, giocando come “Selezione Italia U20“, ha battuto i pari età transalpini, schierati come “Francia U20 Developpement“, con il punteggio di 18-10. Gli Azzurrini sono passati subito al comando delle operazioni grazie al calcio di Garbisi al 3′, cui ha fatto seguito la meta non trasformata di Zuliani al 10′. I transalpini hanno accorciato col piazzato di Michet al quarto d’ora, poi al 23′ sempre dalla piazzola Garbisi ha riportato gli Azzurrini oltre la distanza di break. alla mezz’ora il giallo rimediato da Drudi complica i piani dell’Italia, che in 14 contro 15 invece, proprio al 39′, trova la meta di Trulla, trasformata da Garbisi per il ... Leggi la notizia su oasport

