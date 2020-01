Rugby femminile, Serie A 2020: risultati e classifiche della nona giornata (Di domenica 12 gennaio 2020) Torna in campo il campionato di Serie A di Rugby al femminile dopo la pausa per le festività natalizie. È andata in scena oggi la nona giornata della massima Serie italiana, con le campionesse in carica del Villorba che agguantano il Valsugana in vetta. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. nona giornata Serie A Rugby femminile 2019-2020 GIRONE 1 domenica, 12 gennaio 2020 14:30 Unione R. Capitolina – Arredissima Villorba Rugby 10 : 27 Arbitro: Michele Giannattasio (SA) 14:30 CUS Ferrara Rugby – HBS Colorno 0 : 43 Arbitro: Martina Borile (RO) 14:30 Itinera CUS Torino – Red Panthers TV 15 : 7 Arbitro: Riccardo Chiarle Classifica Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff. 1 (1) Valsugana Rugby Padova 35 7 7 0 0 489:17 472 2 (2) Arredissima Villorba ... Leggi la notizia su oasport

MassimoFollesa : villorbarugby ··· Riprende il campionato Nazionale di serie A femminile, che vede l'Arredissima Villorba Rugby ospi… - TfnWeb : DLF Nissa Rugby: l’Amatori Catania a Caltanissetta, quattro 2002 in prima squadra. Under 16 femminile a Ragusa, gio… -