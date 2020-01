Rottura del legamento crociato anteriore per Zaniolo, domani si opera (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nicolò Zaniolo ha riportato la Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale, in uno scontro di gioco durante Roma-Juventus. Il giocatore giallorosso è uscito tra le lacrime e immediatamente è stato trasportato a Villa Stuart per i controlli che hanno confermato la diagnosi. Già domani verrà operato dal Professor Mariani. Zaniolo ha lasciato Villa Stuart poco dopo le 22.30, accompagnato dalla madre, senza rilasciare dichiarazioni. In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. Forza Nicolò! pic.twitter.com/AT4uUS2h4C — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2020 “E’ un grande problema – ha commentato il tecnico della Roma Fonseca – ... Leggi la notizia su ilnapolista

