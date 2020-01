Rosa Bazzi, Bossetti e Stasi, detenuti nel carcere di Bollate: che lavoro fanno? (Di domenica 12 gennaio 2020) Rosa Bazzi, Massimo Bossetti, Alberto Stasi rinchiusi nel carcere di Bollate (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) che lavoro fanno? La risposta arriva dall’Ansa che ha rivelato come passano le giornate i più noti detenuti degli ultimi anni che hanno diviso l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti. Tuti sono reclusi a Bollate, modello avanzato di struttura penitenziaria. C’è chi sta ai fornelli, chi risponde al centralino del call center, chi rigenera macchine per caffè. “Sono retribuiti con la mercede (così si chiama lo stipendio dei reclusi), da poche centinaia di euro e in qualche caso fino a mille euro: denaro che alcuni riservano per sé, altri destinano alle loro famiglie”, spiega l’Ansa. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Rosa Bazzi, Bossetti e Stasi, detenuti nel carcere di Bollate: che lavoro fanno? - - AlessandraOdri : #hastatosalvini È sempre colpa di #Salvini!Manca solo che gli diano la colpa della fine dell'amore tra Olindo Roman… - alindipendente : RT @_RoteFuchs: Rosa Bazzi ha lasciato Olindo Romano per un altro detenuto, a sua volta ucciso durante un permesso premio. Non vi è più alc… -