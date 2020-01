Roma, Perotti: «Dobbiamo reagire sul campo. Zaniolo, che sfortuna» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le parole di Diego Perotti, autore del gol della Roma, dopo la sconfitta rimediata dai giallorossi contro la Juventus Diego Perotti, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del match perso contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’argentino. «Zaniolo? Notizia bruttissima, è un giocatore così importante per noi. E’ giovane, oggi è stato uno dei migliori in campo. Non ci spieghiamo questa sfortuna. Gli auguro di tornare al più presto. Una squadra non può permettersi di subire due gol in 10′, infortunio a parte. Non so se siamo entrati con l’atteggiamento giusto. Si può parlare quanto si vuole, ma Dobbiamo reagire come non abbiamo fatto sul campo stasera. Chances dopo il rigore? Abbiamo avuto palleggio e possesso, la Juve si era abbassata. Non abbiamo trovato quel punto che ci avrebbe dato fiducia. Dobbiamo ... Leggi la notizia su calcionews24

