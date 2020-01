Roma Juventus, scintille fra Dybala e Sarri dopo la sostituzione (Di domenica 12 gennaio 2020) Paulo Dybala polemico dopo il cambio adoperato da Sarri in Roma Juventus: l’argentino non accoglie la decisione del tecnico Si scaldano gli animi all’Olimpico sul fronte bianconero dopo il gol della Roma che ha accorciato le distanze sulla Juventus. Maurizio Sarri ha deciso di sostituire Paulo Dybala, inserendo Higuain, al 69′. La Joya, tuttavia, non ha affatto gradito la sostituzione decisa dal tecnico. Il giocatore, al momento del rientro in panchina, ha rivolto alcune parole al proprio allenatore coprendosi la bocca. Dybala è apparso visibilmente nervoso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

