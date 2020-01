Roma Juventus probabili formazioni, Higuain fuori: sorpresa in difesa (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma Juventus probabili formazioni – Partita da non sbagliare. Questa sera la Juventus di Sarri affronta una Roma tosta e motivata. I bianconeri però devono vincere, soprattutto dopo il passo falso dell’Inter che ieri ha pareggiato con l’Atalanta. La Juve vincendo si porterebbe a +2 sui nerazzurri di Conte, vantaggio minimo ma essenziale ed inoltre sarebbe campione d’inverno. Sarri stasera punterà sui suoi uomini migliori, ma tiene sempre banco il ballottaggio Demiral De Ligt. Roma Juventus probabili formazioni, chi gioca In casa Juventus Higuain recupera dall’affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina in favore del tandem composto da Dybala e Cristiano Ronaldo. Sulla trequarti potrebbe essere riproposto il gallese Ramsey, favorito su Bernardeschi. Leggi anche: Calciomercato Juventus, retroscena: blitz degli ... Leggi la notizia su juvedipendenza

