Roma-Juventus: probabili formazioni, diretta streaming e tv (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma-Juventus: probabili formazioni, diretta streaming e tv Roma-Juventus: formazioni, diretta streaming e tvDomenica 12 gennaio alle ore 20:45 si giocherà allo stadio Olimpico Roma-Juventus, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Campanellino d'allarme in casa Roma Al quarto posto con 35 punti, la Roma di Fonseca si trova in zona Champions con un solo punto di vantaggio sulla scatenata Atalanta, quinta, ma vede allontanarsi sempre di più gli eterni rivali della Lazio.Con la brusca frenata di domenica scorsa, la squadra capitolina ha permesso ai bergamaschi di avvicinarsi sempre di più e di credere ancora una volta nel sogno Champions League. All'Olimpico i giallorossi hanno fornito una buona prestazione contro il Torino, ma hanno peccato di concretezza sotto porta, concludendo ben sette volte e trovando ...

