Roma Juventus 1-2: cronaca e tabellino (Di domenica 12 gennaio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. La Juventus vince all’Olimpico contro una Roma che ci ha provato fino alla fine. In rete per i bianconeri Demiral e Ronaldo su rigore. Per la Roma invece Perotti sempre dal dischetto. Sintesi Roma Juventus 1-2 MOVIOLA 1’ Inizia la gara tra Roma e Juventus! 3’ Vantaggio della Juventus – Demiral buca la difesa della Roma alla prima azione portando in vantaggio la Juventus. 9’ Raddoppio della Juventus – L’arbitro Guida assegna calcio di rigore per i bianconeri per il contatto tra Veretout e Dybala. Ronaldo dal dischetto non sbaglia. 13′ Roma in avanti – Mancini prova la girata ... Leggi la notizia su calcionews24

