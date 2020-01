Roma: infortunio Zaniolo, la reazione dei social – FOTO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il mondo del calcio unito dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo nel corso di Roma Juventus: i messaggi sui social – FOTO Dopo la notizia della rottura del crociato per Nicolò Zaniolo, uscito per infortunio durante Roma-Juventus, arrivano i messaggi di pronta guarigione per il numero 22 giallorosso. Vicinanza sia da parte dei sostenitori del club capitolino, sia da parte dei tifosi delle altre squadre. Ecco alcuni dei messaggi mandati su Twitter al grande talento della Roma e del calcio italiano. Oggi, la più grande sconfitta, è vedere Zaniolo uscire dal campo così, in lacrime.Forza campione, torna presto a baciare la nostra maglia Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - SkySport : Infortunio e lacrime #Roma in ansia per #Zaniolo Il centrocampista è a Villa Stuart #SkySerieA #RomaJuve - DiMarzio : #RomaJuventus, infortunio per Zaniolo che lascia il campo in lacrime -