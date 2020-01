Roberto d’Agostino show contro Sanremo a Domenica IN, Mara lo bacchetta: “Non facciamo con Amadeus come con Frizzi” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ampio spazio nella puntata di Domenica IN di oggi 12 gennaio 2020 per il Festival di Sanremo. Una piccola premessa di arrivare al caso: forse sarebbe il momento, quando si organizzano dei talk, di chiamare in tv analisti e giornalisti o magari blogger, che hanno una cultura musicale diversa dagli over 70, e che magari conoscono le nuove generazioni e SANNO quello di cui parlano. Detto questo, torniamo a noi. Oggi Roberto d’Agostino si è molto accanito contro il Festival di Amadeus e contro le scelte fatte da Amadeus arrivando a dire che questa edizione sarà molto comica ma che è anche meglio così perchè ci sarà molto di cui parlare. Molte le affermazioni forti che d’Agostino ha fatto in puntata, in particolare contro Amadeus, alcune delle quali alla fine hanno fatto sbottare Mara Venier che ha risposto al giornalista per le rime. A Domenica IN Mara VENIER DIFENDE ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

elvi79339627 : RT @TheFolloWerTv: Mara che si scaglia contro Roberto D'Agostino e difende la professionalità di Amadeus dicendo di non fare lo stesso erro… - elvi79339627 : RT @dal_tv: Mara arrabbiatissima (giustamente) con Roberto D'Agostino. 'Amadeus è un grande professionista. Non dobbiamo ripetere l'errore… - Stellone71 : RT @dal_tv: Mara arrabbiatissima (giustamente) con Roberto D'Agostino. 'Amadeus è un grande professionista. Non dobbiamo ripetere l'errore… -