Roberta Morise Instagram: maliziosa tutina attillata le fascia i fianchi sinuosi e sul davanti scopre il seno (FOTO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Roberta Morise Instagram: la 34enne crotonese, volto femminile de I Fatti Vostri, apprezzatissima dal pubblico televisivo, posa in una foto sexy sui social. Sguardo profondo e fisico sinuoso, la bella Roberta si fa immortalare con indosso una tutina aderente che le fascia i fianchi e sul davanti ha una profonda scollatura che arriva fino all’ombelico e scopre i suoi seni. Roberta Morise seducente su Instagram: la tutina attillata evidenzia i suoi fianchi perfetti La foto piccante la ritrae mentre cammina, sensualissima, sorride e non guarda l’obiettivo fotografico. Impossibile per i followers non notare i suoi fianchi, armoniosi e perfetti. «Ti sposerei domani», «Madre Natura», «Sei una meraviglia che illumina il mondo», «Patrimonio dell Unesco», «Sensuale da morire <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f60d.png" alt=" Leggi la notizia su urbanpost

miknumero1 : RT @telegnocca: Straordinaria oggi la divina Roberta Morise sempre piu regina del mattino di rai 2 @robertamorise1 ???????????? - jef_sotto : RT @telegnocca: Straordinaria oggi la divina Roberta Morise sempre piu regina del mattino di rai 2 @robertamorise1 ???????????? - telegnocca : Straordinaria oggi la divina Roberta Morise sempre piu regina del mattino di rai 2 @robertamorise1 ???????????? -