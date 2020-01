Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: rinnovo triennale per New Amsterdam (Di domenica 12 gennaio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 12 gennaio NBC rinnova New Amsterdam per altre tre stagioni. FX rinnova American Horror Story per altri tre capitoli. Fox Networks ha rinnovato War of the Worlds – La guerra dei mondi per una seconda stagione. The CW come da tradizione rinnova tutto, anche quello che ancora deve andare in onda, probabilmente per anticipare uno sciopero degli sceneggiatori possibile in tarda primavera, in ogni caso ecco i Rinnovi: The Flash 7, Riverdale 5, Supergirl 6, Black Lightning 4, Legends of Tomorrow 6, All American 3, Charmed 3, ... Leggi la notizia su dituttounpop

Rinnovi Cancellazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rinnovi Cancellazioni